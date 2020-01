Uber: nouvelle mesure de sécurité

MONTRÉAL – Un mois après avoir révélé que près de 6000 agressions sexuelles ont été rapportées par des utilisateurs ou conducteurs de son service en 2017 et 2018 aux États-Unis, Uber annonce la mise en place d'une nouvelle mesure de sécurité destinée à sa clientèle.

D'ici quelques jours, il sera possible pour les utilisateurs d'Uber du Québec, du Canada et des États-Unis de recevoir un code NIP à quatre chiffres à fournir aux chauffeurs avant de commencer la course. Cette mesure de vérification supplémentaire permettra de s'assurer que les clients montent dans la bonne voiture et que les partenaires-chauffeurs accompagnent le bon client.

Les utilisateurs peuvent activer cette fonction en accédant aux paramètres de l'application et appuyer sur «Vérifier votre course». Ces derniers pourront alors décider ou non d’opter pour cette fonctionnalité supplémentaire de vérification à chaque trajet ou uniquement pendant les courses nocturnes.

Au moment de la prise en charge, l’utilisateur pourra fournir verbalement le code NIP avant de monter dans le véhicule du chauffeur d'Uber. Une fois que celui-ci sera rentré dans l’application, la course pourra débuter.

Plusieurs infos

Depuis sa création en 2009, l’entreprise fournit déjà aux utilisateurs plusieurs informations leur permettant de bien identifier leur conducteur et véhicule. Lors de la prise en charge du client, ce dernier reçoit instantanément via l'application d’Uber la marque et le modèle de la voiture du conducteur ainsi que le numéro de plaque d'immatriculation et le nom du chauffeur avec photo.

Les utilisateurs doivent toujours confirmer ces informations avant de monter dans le véhicule. La nouvelle mesure de vérification mise en place assurera une plus grande tranquillité d’esprit aux utilisateurs et aux partenaires-chauffeurs avant qu'une course puisse commencer dans l'application.