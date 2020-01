Un marathon d’imitations

Marc St-Martin ne chôme pas. Après une année 2019 particulièrement occupée, le comédien achève présentement une quatorzième saison de Revue et corrigée, où il personnifie une vingtaine de personnages au fil d’une quarantaine de sketches.

Même si les années se succèdent pour le doyen de l’équipe, on ne peut jamais parler de zone de confort puisqu’il a dû s’approprier plus d’une dizaine de nouveaux personnages cette année. Cet apprentissage requiert des centaines d’heures de répétitions et de visionnement, notamment sur YouTube, pour peaufiner ses nouvelles imitations.

« J’y pense continuellement », concède Marc St-Martin.

De Greta à Elton

Parmi ses nouveaux personnages, on compte la jeune militante environnementaliste, Greta Thunberg, Eugénie Bouchard, Maripier Morin, Guy A. Lepage, Michel Bergeron, le journaliste Patrice Roy, le ministre Simon Jolin-Barrette, le premier ministre François Legault, les chanteurs Elton John et Patrick Bruel et le juge Jean-Marc Généreux.

« Greta Thunberg est l’un des personnages qui m’ont donné le plus de fil à retordre, mais c’est un beau défi. Le texte de ce numéro a été changé chaque jour durant la première semaine », explique-t-il.

Et si on lui demande quelles sont ses imitations préférées...

« Michel Bergeron et Jean-Marc Généreux », répond-il d’emblée.

Transformations rapides

Si le spectacle 2019 Revue et corrigée est un feu roulant sur scène, le travail en coulisse est tout aussi effréné. Un exemple ? Marc St-Martin doit se transformer de Maripier Morin en Michel Bergeron, et ce, en quelques instants à peine.

« En plus de la perruque, c’est le rouge à lèvres, la brassière, les collants, la robe et les chaussures à enlever pour enfiler un complet avec des bagues, c’est excessivement rapide », explique le comédien qui relève le même défi lorsqu’il passe d’une joueuse de tennis à Guy A. Lepage en une seule minute.