Une sinistrée intente une action collective contre la Ville de Laval

Une sinistrée qui a vécu les inondations du printemps dernier veut intenter une action collective qui pourrait atteindre 385 millions $ contre la Ville de Laval, qu’elle accuse de négligence dans la gestion de la crue des eaux.

« La Ville de Laval a commis des fautes grossières dans la gestion des crues d’avril et de mai 2019 et dans la conception des ouvrages que constituent le pont temporaire Bigras et le ponceau Comtois », affirme Martine Royer dans la demande d’autorisation d’action collective récemment déposée au palais de justice de Montréal.

Mme Royer est une résidente de l’île Verte, qui constitue, avec les îles Bigras et Pariseau, les Îles-Laval. Environ 1000 personnes habitent sur ces trois îles, selon un récent recensement.

Pendant six semaines, les résidents de ces îles ont subi plusieurs perturbations liées à la crue des eaux survenue au printemps, dont la fermeture d’un pont temporaire. Pendant plusieurs jours, le seul lien avec le reste de Laval était le train de banlieue de la ligne Deux-Montagnes et un passage piétonnier.

« Durant la période d’isolement [...], la demanderesse était dans l’incapacité de se procurer rapidement les biens nécessaires à la défense de sa propriété contre la crue des eaux », peut-on lire dans le document de cour.

Pont trop bas

Selon la demande d’action collective, la Ville de Laval doit être tenue responsable au moins en partie des inconvénients subis par les résidents.

« Le pont temporaire Bigras a été mal conçu et il a dû être fermé pendant la crue de 2019 parce qu’il a été construit trop bas », affirme la poursuite civile.

Mme Royer en a aussi contre le ponceau Comtois, qui serait lui aussi mal conçu, car il ne permettrait pas l’écoulement suffisant de l’eau pendant une crue.

« L’eau de crue est retenue par cet ouvrage qui fait alors office de barrage et, de ce fait, elle inonde les résidences situées en amont de part et d’autre du canal », indique le document de cour.

385 millions $

Exaspérée par la situation, la dame a donc décidé d’intenter une poursuite, au nom de tous les résidents de ces îles.

« Les conséquences des inondations récurrentes sont devenues intolérables et ont dépassé les limites acceptables par les résidents des Îles-Laval », affirme Mme Royer dans la poursuite.

Elle réclame ainsi un dédommagement de 385 000 $ par résident, afin de couvrir les préjudices qu’elle estime avoir subis, dont la dévaluation de sa propriété. Compte tenu du nombre d’habitants, si elle a gain de cause, la facture pourrait donc s’élever à 385 millions $.

► Mais avant d’en arriver là, un juge devra statuer sur le bien-fondé de la demande. S’il donne son aval, les procédures pourraient durer plusieurs années.