GERVAIS, Jean-Paul

À Saint-Hyacinthe, le 22 décembre 2019, est décédé à l'âge de 89 ans, monsieur Jean-Paul Gervais, époux de feu Thérèse St-Onge, demeurant à Saint-Hyacinthe.Le défunt laisse dans le deuil sa fille : Marie Gervais, ainsi que ses 4 petits-enfants : Daniel, Mélanie, Rachel et Nathanaël, et ses 5 arrière-petits-enfants ; Maxime, Alex, Elizabeth, Hugo et Olivier, également sa soeur Clémence (Maurice Latraverse), plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 11 janvier 2020 à 11h au:(coin Dessaulles), SAINT-HYACINTHETél: 450-774-6417www.ubaldlalime.comLes funérailles aura lieu ce même jour à 13h30 en l'église du Précieux-Sang.Au lieu de fleurs faire un don à Fibrose Kystique Canada 625, Boul. René-Lévesque Ouest, bureau 1105 Montréal (Qc) H3B 1R2.