LEWIS, Lise née Jodoin



De Repentigny, le 5 janvier 2020, à l'âge de 74 ans, est décédée Madame Lise Jodoin, épouse de Monsieur René Lewis.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Patrick, ses frères: Robert (Carolle) et Gilles (Marcelle), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses filleuls Benoit, Sylvain et Alexandre, ses neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 11 janvier de 12h30 à 13h en l'église de la Purification de la B.V.M.Une cérémonie suivra à 13h.Au lieu de fleurs, des dons à une fondation pour le cancer seraient appréciés.