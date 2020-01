VAILLANCOURT, Lucienne



À Laval, le 6 janvier 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée Madame Lucienne Vaillancourt Laniel, épouse de feu Hubert Laniel et les dernières années, conjointe de feu M. Jean-Paul Côté.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Colette (Robert), Christian (Chantal), Lucie (Luc) et Pierre (Valérie), ses sept petits-enfants, son arrière-petit-fils, ses soeurs, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 12 janvier 2020 de 10h à 13h au complexe:Une célébration aura lieu le dimanche 12 janvier 2020 à 13h en la chapelle du complexe.Votre témoignage de sympathie peut ce traduire par un don à l'Institut et hôpital neurologiques de Montréal serait apprécié.