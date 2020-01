Lafontaine, Yvette

(née Lauzon)



C'est avec beaucoup d'émotion et de tristesse que nous annonçons le décès de notre mère, Yvette Lafontaine (née Lauzon), le 6 janvier 2020 à Lachine, à l'âge de 90 ans. Elle était la fille de feu Omer Lauzon et feu Graziella Patry. Elle était une mère et une grand-mère aimante et dévouée qui nous manquera beaucoup.Elle était connue pour son sourire chaleureux et son amour indéfectible envers sa famille. Elle fut une pionnière à bien des égards: championne de course de raquettes dans son jeune temps; une fois tous ses enfants à l'école, elle retourna à l'université McGill finir son diplôme en orthopédagogie; elle fonda l'Université du 3e âge de Sherbrooke; présidente de l'AREQ de sa région et donna beaucoup de son temps auprès de la Fondation Laure-Gaudreault.Précédée par son mari André, elle laisse dans le deuil, ses enfants, Luc (Nathalie), Pierre, Yves (Valérie), Guy (Sylvie) et Lise (Claude). Elle laisse également ses 17 petits-enfants et 12 arrière-petits-enfants. Elle laisse aussi dans le deuil ses soeurs, Pauline, Antoinette et Henriette (André), ainsi que son beau-frère Maximilien et sa belle-soeur Jeanne D'arc.Une messe aura lieu en l'église St-Joachim de Pointe-Claire, 2 avenue Sainte-Anne, le samedi 11 janvier 2020, à 11h.La famille tient à remercier tout le personnel du Centre Nazaire-Piché de Lachine pour les excellents soins prodigués. Merci tout spécial à Anna-Maria, Kamel, Mimose, Ginette, Julie, Murielle, Christiane, Flore, Brigitte, Renée, Suzanne et Mme Bouliane.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC serait apprécié sur le site suivant: https://www.coeuretavc.ca