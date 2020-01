DESROCHES, Raymond, p.m.é.



M. l'abbé Raymond Desroches, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le jeudi 26 décembre 2019, à l'âge de 92 ans et 9 mois.Né à Montréal le 19 mars 1927, il était le fils de Joseph Desroches et de Georgianna St-Amour. Il a fait ses études secondaires au Collège Marie-Médiatrice et au Séminaire de Philosophie de Montréal, puis ses études théologiques au Grand Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Ordonné prêtre le 28 juin 1953, il est parti le 21 septembre 1954 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2007.Au Canada, il a fait du ministère occasionnel à l'Oasis de Laval (2007-09) et chez les Soeurs du Christ-Roi (2009-14). Au moment de son décès, il vivait retraité à la Maison centrale de Pont-Viau.Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, son frère Jean-Marc et sa soeur Jeannette, sa belle-soeur Rita, ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis.Un temps de prière aura lieu à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, située au 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), H7G 1A4, vendredi 10 janvier 2020, à 19h30.Ses funérailles seront célébrées dans le même lieu samedi 11 janvier 2020 à 14h, suivies du dépôt de son urne dans le columbarium. À sa mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.Télécopieur : 450-667-4194Courriel:smepq@smelaval.org; Web:https://www.smelaval.org