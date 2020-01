THERRIEN (née DUROCHER)

Denise



À Laval, le 5 janvier 2020, à l'âge de 79 ans, est décédée Denise Durocher-Therrien, fille de feu Paul Durocher et de feu Alice Éthier.Elle laisse dans le deuil son époux, Jean-Claude, sa fille Sophie (Miguel), son fils David (Geneviève), ses soeurs Monique (Yvon), Colette (Gilles) et Suzanne (Yves), son frère François (Lise), ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Therrien : René, Denise (Camille), Pierrette et Monique, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que ses amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 9 janvier de 18h à 22h et vendredi dès 14h au complexe funéraire :Une cérémonie y sera célébrée le vendredi 10 janvier à 19h au salon même.Au lieu de fleurs des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Idola-St-Jean pour leur soutien et les bons soins prodigués.