ROBIN, Jean-Paul



À Laval, le 26 décembre 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Jean-Paul Robin, époux de Mme Marguerite Chiasson.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Denis (Nancy), Linda (Danny) et Alain, ses petits-enfants, David, Jonathan, Audrey, Janie et Émilie, ses arrière-petites-filles Luna-Rose et Victoria, son frère Lucien, ses soeurs Cécile et Lucille, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le dimanche 12 janvier de 13h à 16h, suivie d'une cérémonie religieuse au salon même.Au lieu de fleurs des dons à la Société canadienne du cancer ou la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient appréciés.