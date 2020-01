CHAGNON, Muriel (née Hébert)



Au Centre Hospitalier Pierre-Le Gardeur de Terrebonne, le 1er janvier 2020, à l'âge de 62 ans, est décédée Mme Muriel Hébert, épouse de M. Roland Chagnon, demeurant à Saint-Jérôme.La défunte laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants Roland Jr (Sophie), Sébastien (Mélanie) et Mélanie (Sébastien), ses petits-enfants Kelly-Ann, Markus, Christopher, Samanta, Océane, Oxanna-Kim, Alexia et Anna-Ève, ses frères et soeurs: Richard, Albert, Roland, Maurice, feu Uldéric, Rolande, Linda, Émilie, feu Yvette, leur conjoint(e), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.Mme Muriel Hébert sera exposée le vendredi 10 janvier 2020 de 14h à 17h et de 19h à 21h à la1008 ST-ISIDOREST-LIN-LAURENTIDES, J5M 2V5Une liturgie de la Parole sera célébrée le vendredi 10 janvier 2020 à 21h à la chapelle de la résidence funéraire.L'inhumation aura lieu le samedi 11 janvier 2020 à 11h au cimetière de St-Lin-Laurentides. Parents et amis sont invités à se rendre directement au cimetière.ANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com