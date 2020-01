LAVALLÉE, Jacques



À Montréal, le 25 décembre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé Monsieur Jacques Lavallée.Il laisse dans le deuil ses fils Mario (Loretta) et Stéphane (Chantale) et ses petites-filles Éliane et Samantha. Il était le frère de : Michel, Réjean, Daniel, feu Roger et feu Gilbert. Il laisse également ses neveux, nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 12 janvier 2020 de 10h à 16h à notre succursale :514-252-4377Une cérémonie aura lieu dès 16h suivi d'un goûter.