BÉLANGER, Pierre



Le 31 décembre 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Pierre Bélanger, retraité des Services agricoles de la Banque Nationale de St-Hyacinthe.Il laisse dans le deuil son épouse Hélène St-Aubin, ses enfants Sophie, François, Michel (Annie Fillion) et Annie, ses petits-fils Simon et Sean, son frère et ses soeurs ainsi que de nombreux amis.La famille recevra vos condoléances au :McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle samedi 11 janvier 2020 de 14h à 16h.Sincère remerciement au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.