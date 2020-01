5 bonnes raisons de miser sur les travailleurs expérimentés

La pénurie de main-d’œuvre est sur toutes les lèvres. Pendant ce temps, nombreux sont les travailleurs d’expérience qui restent sur la touche au Québec, où le taux d’emploi des 60-64 ans n’est que de 48,5 %. Voici pourquoi les recruteurs ne devraient plus bouder ces CV.

Ils se connaissent bien

Forts de leurs diplômes et de leurs compétences, de leurs expériences au travail et dans la vie en général, ces travailleurs savent exactement ce qu’ils désirent — et ce qu’ils peuvent accomplir. Que ce soit le nombre d’heures qu’ils veulent travailler, les responsabilités qu’ils sont prêts à accepter ou les formations requises en nouvelles technologies, ils donnent l’heure juste sur leurs attentes et leurs besoins.

Ils sont loyaux et disponibles

Comme ils ont connu deux ou trois employeurs au cours de leur carrière, le sentiment d’appartenance est donc important pour eux. Ils sont motivés et savent comment s’investir pleinement au sein d’une équipe et d’un milieu de travail. De plus, ils ont de moins en moins de contraintes : les enfants sont grands, leurs objectifs de carrière sont souvent atteints et ils peuvent très bien s’accommoder d’horaires changeants.

Ils ne coûtent pas plus cher

La plupart retournent au travail afin de gagner un revenu d’appoint ou simplement pour demeurer actifs. Leurs attentes salariales sont donc semblables à celles de leurs jeunes collègues, même que certains rentiers pourraient se satisfaire d’un salaire assez bas pour ne pas être pénalisés au plan fiscal. Ils opteront pour des avantages sociaux — notamment liés à la santé — plutôt que pour une augmentation de salaire.

Ils sont efficaces

Leur bagage professionnel fait d’eux des travailleurs efficaces. Ils ont eu maintes occasions de s’adapter au cours de leur carrière et ne s’en font pas quand survient un changement de garde à la direction. En outre, ils deviennent rapidement autonomes et requièrent peu de supervision.

Ils sont inspirants

Ils souhaitent transmettre leurs savoir-faire et soutenir les plus jeunes dans leurs apprentissages, sans pour autant faire figure d’autorité. Parce qu’ils restent longtemps auprès du même employeur, ils constituent de véritables vecteurs de la culture de l’entreprise pour laquelle ils travaillent, tout en rehaussant sa crédibilité. Bref, une véritable valeur ajoutée pour un employeur !