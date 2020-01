CAROBENE, Guglielmo



De Courcelles, le 19 décembre, est décédé M. Guillaume Carobene, 64 ans.Il laisse dans le deuil son fils Ugo, sa fille Geneviève (Ariel Harrod) et ses petits-enfants : Clara, Charlotte, Louis et Madeleine, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, son amie Pauline, la famille Jobin, neveux, nièces et amis(es).La famille vous accueillera samedi le 11 janvier de 13h à 13h55 à l'église Ste-Martine de Courcelles, suivi du service religieux à 14h.Un don à la Fondation Catherine de Longpré, 1140, 20e rue Ouest, Saint-Georges, Qc, G5Y 7M1, serait apprécié. Direction funéraire :565, 13E AVE. LA GUADELOUPETél. 418-459-3534 Téléc. 418-459-6570www.jacquesetfreres.com