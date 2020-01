MICHAUD, Marcel



Le 3 janvier 2020, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Marcel Michaud, époux de Mme Denise Dionne.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Jocelyne et Ginette (Robert Lecomte), ses petits-enfants Manon (André Joly), Chantal (Yves Kazungu), Michel (Karine Bernier), ses arrière-petits-enfants : Myriam (Tristan Coderre), Charles (Chanelle Malo), Shyaka, Julia, Jonathan, Alyssa, Kalyan et Imena, ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :SAINTE-JULIE, QC, J3E 1W7Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 10 janvier 2020 dès 13h. Une liturgie suivra à 16h30 au salon.