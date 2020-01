CARRIER (née Langlois)

Marguerite



À Terrebonne, le 31 décembre 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Margueritte (Gogo) Langlois, conjointe de feu M. Philippe Arton.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Germaine, Marie-Paule et Marcelle, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances en la Chapelle Notre-Dame de Lourdes, 430 Ste-Catherine est, Montréal, le samedi 11 janvier 2020 dès 9h30, suivi des funérailles à 10h.Au lieu de fleurs des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.