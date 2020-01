FRASCADORE, Gabriel



Le 22 décembre 2019, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Gabriel Frascadore, époux de Mme Elizabeth Turcotte.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Melina et son fils Alessandro, ses petits-enfants : Sophia, Michel et Mariela, sa soeur Marzia (Robert Castiglio) ainsi qu'autres parents et amis.Une cérémonie en privé aura lieu à une date ultérieure.www.salondemers.com