LEBLANC, Édouard



De Mascouche, le 3 janvier 2020, à l'âge de 91 ans est décédé M. Édouard Leblanc, époux de Mme Marie-Ange Bélanger.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Hélène (Réal), Éric et Catherine (Marc), ses petits-enfants, Marie-Eve (Jocelyn), Nicholas (Amélie), Kevin, Jade et Anahi, son arrière-petite-fille Noémie ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il sera exposé au :850, MONTÉE MASSONMASCOUCHE, QUÉBEC, J7K 2L7jeudi, le 9 janvier 2020 de 14h à 17h et de 19h à 21h, vendredi, le 10 janvier 2020, le salon ouvrira à 9h00, les funérailles seront célébrées en l'église St-Henri-de-Mascouche à 10h30.