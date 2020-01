LUSSIER, Gérard



De St-Édouard, le 28 décembre 2019 à l'âge de 88 ans, est décédé M. Gérard Lussier.Il laisse dans le deuil ses soeurs et frères: Anita (feu Marcel), Christiane (feu Ludovic), Claude (Yvette) et Roger (Louisette), ses belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de St-Édouard, le samedi 18 janvier 2020 dès 10h suivi des funérailles à 11h.Au lieu de fleurs, des dons à la fondation du Parkinson seraient appréciés.La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD de La Prairie pour les bons soins prodigués. Sincères remerciements également à Isabelle et Mercy qui étaient préposées à la Villa St-Michel.