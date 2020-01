RIVARD, Huguette



À Laval, le 27 décembre 2019, est décédée Mme Huguette Rivard à l'âge de 78 ans.Elle laisse dans le deuil sa fille Marie-Josée De Blois (Patrick Surprenant).Elle manquera également à Frédéric Surprenant (Gabrielle Nadeau), ses soeurs Monique Decoste, Nicole Millaire et Yolande Rivard; son frère Claude Rivard (Danielle Parent); ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.La famille accueillera parents et amis au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1275 avenue Dollard à LaSalle, le dimanche 12 janvier 2020 de 9h à 15h, suivi d'une cérémonie en chapelle.