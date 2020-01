CHOUINARD, Lucille



De Montréal, le 20 décembre 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Lucille Chouinard, fille de feu Joseph Chouinard et de feu Délima Dubuc.Elle laisse dans le deuil ses soeurs : Monique, Thérèse et Gertrude (Joachim Fortier), ses belles-soeurs : Marie-Jeanne Lafontaine, Thérèse Morrissette, Huguette Lacombe, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 11 janvier 2020 de 10h à 11h en la chapelle du :STÉPHANE GENDRON110, RUE ST-LAURENT, BEAUHARNOIS(angle Richardson) 450-225-2200Une liturgie de la Parole se tiendra samedi le 11 janvier 2020 à 11h en la chapelle du salon. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Piopolis au Lac Mégantic.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Société Alzheimer du Suroît.