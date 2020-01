FONTAINE, Pierre



Le 5 janvier 2020, l'honorable juge Pierre Fontaine, homme de loi digne de mention, est décédé à l'âge de 76 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Madame Pierrette Larivière, ses filles Isabelle et Marie-Josée, ses petits-enfants Aloé et Éridan ainsi que sa soeur Dr Francine Fontaine, son conjoint Florian Thomas, son gendre Marc Boudrias et la fille de ce dernier Maude. Il laisse également dans le deuil autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie, 3517 boul. Lévesque O, Chomedey, Laval,le dimanche 12 janvier 2020 de 13h à 21h. Des hommages seront rendus par la famille ce même soir à 19h30.Le lundi 13 janvier, la famille vous accueillera au salon à compter de 9h30 et suivront à 11h les funérailles en l'église Notre-Dame-du-Bel Amour, 7055 ave Jean-Bourdon, Montréal.