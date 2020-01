DURAND, Marcel



À Verdun, le 19 décembre 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé Monsieur Marcel Durand, époux de feu Yolande Beaudette.Il laisse dans le deuil ses enfants Diane, Ginette (Luc), Michel (Sylvie) et Stéphane (Nicole), ses petits-enfants Frédérick, Nicolas, Éric, Alexandra, Jean-Philippe et Samuel, ses arrière-petits-enfants Lorick, Charles, Chloé, Maya-Rafaëlle et Camille, ses frères et sa soeur ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 12 janvier de 13h à 16h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16 heures en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Verdun pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de la Société de la Recherche sur le cancer serait apprécié en la mémoire de Marcel Durand.