CHARTRAND, Jacques



À Montréal, le 14 décembre 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Jacques Chartrand, membre fondateur de la firme d'ingénierie en structure NCK et toujours actif au sein de cette dernière.Il laisse dans le deuil son épouse Hélène, sa fille Valérie, ses beaux-frères, belles-soeurs Ruth, Dorothée, Laurent (Cécilia), Huguette, Vital (Lucette), Gilles (Tina), Isidore (Rita), Grégoire (Feli), Reine (Evail), France (Mario), Jacinthe (Michel), Solange (Rodrigue), ses nombreux neveux et nièces, ses collègues de travail et collaborateurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 10 janvier 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h à la:939, RUE ST-LOUISTERREBONNE, QC, J6W 1K1Les funérailles auront lieu le samedi 11 janvier 2019 à 11h en l'église St-Louis-de-France, 825, rue St-Louis, Terrebonne, Qc, J6W 1J7. Ouverture du salon samedi dès 9h30.Votre marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Sacré-Coeur de Montréal, formulaires disponibles au salon.La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel des soins intensifs de l'hôpital Sacré-Coeur de Montréal pour les bons soins prodigués à M. Chartrand.