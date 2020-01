WATA, Leokadia

(née Czupryna)



De Blainville, le 7 janvier 2020, à l’âge de 88 ans, est décédée Mme Leokadia Czupryna, épouse de feu Simon Wata.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Edouard (Aline) et Lydia (Réjean), ses petits-enfants Marie-Christine, Jérôme, Julie (Stéphane) et Bruno (Jennifer) ainsi que ses 16 arrière-petits-enfants et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le jeudi 9 janvier de 19h à 22h et le vendredi 10 janvier dès 10h au:SAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934Les funérailles seront célébrées ce même vendredi à 14h en l’église Saint-Rédempteur à Blainville, suivies de l’inhumation au cimetière de Sainte-Thérèse.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.