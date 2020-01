DUGUAY, Ubald



À Montréal, le 2 janvier 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé Monsieur Ubald Duguay, époux de Madame Gisèle Hogan.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Gaston,Gérald (France), Nathalie (Jean-Yves), son petit-fils Jonathan (Catherine), ses arrière-petits-fils Ludovic et Mavrick, ses soeurs Rose, Armande, feu Aline, feu Alida, ses frères Donat (Annie), Raynald (Réjeane), feu Raymond ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 12 janvier 2020 de 10h à 14h et de 16h à 17h, au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 17h au salon du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal pour leur soutien et les bons soins prodigués (département d'hémodialyse).Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Agir (hémodialyse) serait apprécié en sa mémoire.