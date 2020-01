BLOUIN, Frère Lionel



À la Maison de Soins Palliatifs de St-Jean-sur-Richelieu est décédé samedi, le 28 décembre 2019, à la suite d'une longue maladie, le frère Lionel Blouin (frère Georges-Lionel).Né à St-Jude le 23 avril 1938, il était le fils de feu Euclide Blouin et de feu Blanche Pelletier. Après ses années de formation mariste, il se préparait à la carrière d'enseignant lorsqu'une opération au cerveau le laissa avec des séquelles et mit fin à ce projet. Rétabli, on le retrouve, en 1960, au Collège Laval où il jouera un rôle important comme surveillant, magasinier et surtout commissionnaire durant plus de 50 ans, jusqu'à sa retraite en 2014.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs Jacques, Philippe (Fernande Beaulieu), feu Gilles (Lise Leduc), Suzanne (décédée), Françoise (Pierre Bolduc), Gilberte, Rachel, ainsi que de nombreux neveux et nièces.Les funérailles auront lieu samedi, le 11 janvier 2020, à 14 h, en l'église St-Athanase, 500, 1ère Rue, Saint-Jean-sur-Richelieu (secteur Iberville). Les membres de la famille et de la communauté recevront les condoléances à l'église à compter de 13 h.ST-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, J2X 3M6450-346-6020