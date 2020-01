BÉLANGER, Guildo



À Montréal, le 6 janvier 2020, est décédé M. Guildo Bélanger, autrefois professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal.Il laisse dans le deuil sa conjointe Claudette Cornellier, ses nièces Claire et Chantal, son neveu Yves (Carole), le frère de sa conjointe Normand Cornellier (Lucie), les nièces de sa conjointe Julie (Alain) et Manon, petits-neveux et petites-nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le jeudi 9 janvier de 14h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que le vendredi 10 janvier à compter de 9h. Les funérailles seront célébrées vendredi à 11h en l'église St-Jean-Berchmans, 1871 boul. Rosemont. L'inhumation suivra au Repos St-François d'Assise, 6893 Sherbrooke, est.