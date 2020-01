CHARTRAND, Monique



Au Centre d'hébergement de La Prairie, le 1er janvier 2020, est décédée à l'âge de 78 ans, Mme Monique Chartrand, épouse de feu M. Lucien Bertrand.Elle laisse dans le deuil ses enfants Christine (Denis) et Sylvie, ses petits-enfants Anthony, Jérémy, Grégory et Alexandre, ses arrière-petits-enfants Mélody et Rémy, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 11 janvier 2020, de 19 h à 21 h à la :Un hommage en mémoire à sa vie sera célébré le samedi 11 janvier 2020 à 21 h en la Chapelle Curé- Poirier.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire également par un don à la Fondation Anna-Laberge.La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs de La Prairie.