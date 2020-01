Cette semaine, on se dorlote, on se cuisine des mets qui font du bien à nos estomacs et à nos porte-monnaie. Ouf, l’année passée est enfin finie ! Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, cette année fut longue et difficile avec des départs et des regrets, des difficultés et des chagrins jusqu’à la fin. C’est donc avec plaisir que je vais concocter pour mes proches des plats tranquilles et généreux, qui vont nous rapprocher et nous faire du bien.

Je commencerai par un bouillon-soupe d’oignons, c’est-à-dire une soupe légère au bouillon généreux où flottent des petits oignons. Ce plat que l’on peut qualifier de « détox » est facile à digérer. Pour les gourmands, vous le servirez avec des croûtons gratinés au fromage bien sûr.

Ensuite, un condiment à servir avec les restes de viande ou de poulet cuits. À utiliser pour remplacer les sauces riches et crémeuses (que nous aimons tous !).

Il accompagne aussi les fromages ou remplace une vinaigrette pour la salade de tomates. Ce petit « extra » peut remplacer une sauce avec des crevettes.

Ma promesse pour vous cette année : je vais vous dorloter. Je vais vous faire des petites bouffes luxueuses, simples et ravigotantes à partager seulement avec des gens que vous aimez. Ça aussi, ça fait du bien.

Bouillon-soupe aux petits oignons

Photo courtoisie

Les petits oignons doux se préparent facilement. Il suffit de les tremper dans l’eau bouillante quelques minutes avant de les égoutter et de les éplucher sans peine. En y ajoutant des petites nouilles ou une poignée d’orge, vous aurez un plat complet.

Portions : 4

4 Préparation : 25 min

25 min Cuisson : 1 h 45

Ingrédients

1 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

2 échalotes pelées finement hachées

3branches de céleri finement hachées

1panais pelé en dés

1 grosse carotte pelée en dés

4 branches de thym

1feuille de laurier

½ c. à t.de cumin moulu

2 L(8 tasses) de bouillon de bœuf peu salé

500 ml(2 tasses) de bouillon de légumes

450 g(1 lb) de petits oignons

1 c. à s.de beurre

1 c. à s. de sucre

1 c. à s. de sauce Worcestershire

Sel et poivre blanc moulu

Préparation

1. Dans une grande casserole, faire chauffer l’huile d’olive. Ajouter les échalotes, le céleri, le panais et la carotte. Faire revenir à feu moyen 6 minutes. Ajouter le thym, le laurier et le cumin. Saler et poivrer.

2. Verser les bouillons de bœuf et de légumes. Porter à ébullition. Baisser le feu et laisser mijoter 20 minutes.

3. Pendant ce temps, dans une casserole d’eau bouillante, placer les petits oignons 5 minutes. Égoutter. Laisser refroidir 5 minutes avant de les peler.

4. Dans un grand poêlon, faire fondre le beurre. Ajouter les petits oignons. Saupoudrer de sucre. Faire revenir à feu moyen-fort 5 minutes. Retirer du feu et laisser en attente.

5. Ajouter les petits oignons et la sauce Worcestershire au bouillon. Porter à ébullition. Baisser le feu et laisser mijoter 1 heure.

6. Retirer du feu. Ajuster l’assaisonnement, au besoin. Servir immédiatement.

Condiment concombre, poivre rose et citron

Photo courtoisie

Ce « condiment », à préparer plusieurs heures avant de servir, se conserve au réfrigérateur 5 jours. Vous le servirez avec les omelettes aussi bien que le fromage ou dans les sandwichs.

Portions : 8

8 Préparation : 25 min

25 min Macération : 4 heures

4 heures Repos : 24 heures

Ingrédients

8petits concombres non pelés, finement hachés

½poivron vert finement haché

1branche de céleri finement hachée

1échalote pelée très finement hachée

1 c. à s. de ciboulette finement hachée

1 c. à s.de gros sel

3 c. à s. de sucre

125 ml (½ tasse) de vinaigre de vin blanc

1 c. à t. de graines de céleri

1 pincée de muscade moulue

12 canneberges séchées finement hachées

1 c. à s.de baies de poivre rose

2 c. à s. de zeste de citron finement râpé

Préparation

1. Dans un grand bol, mélanger les concombres, le poivron, le céleri, l’échalote, la ciboulette et le sel. Couvrir et laisser macérer 4 heures au réfrigérateur.

2. Égoutter le mélange dans une passoire. Rincer sous l’eau froide 2 minutes. Égoutter encore en pressant délicatement avec les doigts pour retirer le plus de liquide possible.

3. Dans une casserole, mélanger le sucre, le vinaigre, les graines de céleri, la muscade, les canneberges et le poivre rose. Porter à ébullition 5 minutes, en remuant souvent. Ajouter le zeste de citron et mélanger.

4. Ajouter le mélange de légumes et cuire 5 minutes. Retirer du feu.

5. Répartir dans des petits pots. Fermer les pots. Laisser refroidir 30 minutes.

6. Placer au réfrigérateur 24 heures avant de servir.