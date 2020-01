Double sortie de piste à Saint-Philippe: deux motoneigistes blessés, dont un gravement

SAINT-PHILIPPE | Une balade en motoneige a pris une tournure dramatique pour deux hommes, tard mardi soir, alors qu’ils ont tour à tour été impliqués dans une sortie de piste à Saint-Philippe, en Montérégie.

La double embardée, survenue vers 22 h 30, non loin du rang Saint-André, a fait deux blessés, dont un pour qui on craint pour la vie.

Selon les autorités, le premier motoneigiste aurait raté une courbe alors qu’il circulait sur un sentier. L’homme de 39 ans de l'arrondissement de Saint-Hubert, à Longueuil, a subi des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger.

Le jeune homme de 24 ans de Carignan qui le suivait a eu moins de chance: il a lui aussi raté la courbe et terminé sa course dans un fossé. Il a subi de très graves blessures et a été transporté d’urgence à l’Hôpital général de Montréal. Il se trouverait entre la vie et la mort.

Selon la police, l’alcool ne serait pas en cause dans cet accident.