DESMARCHAIS BEAUDIN

Réjeanne



À Montréal, le jeudi 26 décembre 2019 est décédée, à l'âge de 83 ans, Réjeanne Desmarchais, épouse de Bernard Beaudin.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Robert (Francine), sa fille Hélène (René), son frère et ses soeurs Raymond (Suzanne), Rolande (Gilles) et Diane (Robert), ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le samedi 11 janvier 2020 à 13h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.Un don en sa mémoire peut être fait à la Société canadienne du cancer.