LAVOIE, Jean-Paul



À Montréal, le 6 janvier 2020, est décédé M. Jean-Paul Lavoie, à l'âge de 90 ans, époux de feu Mme Raymonde Laflamme.Il laisse dans le deuil ses enfants Diane (Noël), Carole (Denis), Jean-Paul Jr., Daniel (feu Danielle), Linda (Dominique), Sylvain et Christine (Roger), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Jean-Claude, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 12 janvier 2020 de 14h à 17h, et de 19h à 21h, ainsi que le lundi 13 janvier dès 10h au complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700 rue Beaubien est, Montréal.Une liturgie de la Parole sera célébrée en l'honneur de Jean-Paul en la chapelle du complexe le lundi 13 janvier à 12h.Suivra l'inhumation au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.