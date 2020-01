DUFRESNE, Jean



Le 4 janvier 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Jean Dufresne, de Mercier, époux de Mme Denise Monière.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Manon (André) et Yvan (Manon), ses petits-enfants Karine (Pierre-Alexandre), Anik (Jean-Maurice) et Thomas, ses arrière-petits-enfants Maëlie, Sophia, Samuel et Étienne, sa belle-soeur Suzanne (Yvon), ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 11 janvier de 17h à 20h30 ainsi que le dimanche 12 janvier à compter de 9h30, suivi d'une cérémonie à 12h30, en la chapelle du complexe.