Est-ce qu’on peut encore se marier pour toute la vie?

J’ai 33 ans et je suis avec ma copine depuis trois ans. On s’était connu au CEGEP, mais comme à ce moment-là j’avais un kick sur une autre fille, je ne peux pas dire que je l’avais remarquée. D’ailleurs quand je l’ai revue il y a trois ans, je l’ai à peine reconnue.

Pour vous donner une idée du genre de vie que j’avais menée, disons qu’entre 20 et 30 ans j’ai eu deux copines plus steady, et pour être encore plus honnête, j’ai eu quelques fuck friend aussi. Très absorbé par ma carrière, je m’y consacrais totalement en me disant que j’aurais toujours le temps plus tard de m’engager plus sérieusement avec une fille et éventuellement fonder une famille.

Toujours est-il que depuis que je suis avec ma copine actuelle, je n’ai pas le choix que de mettre mes cartes sur la table, car elle fonctionne comme un rapport de comptabilité. Pour elle, il n’était pas question de coucher pour coucher, ni de se mettre en couple pour se séparer aussi vite. Elle veut donc savoir où elle s’en va et elle exige un engagement sérieux de ma part. Il faut dire que sur le plan carrière elle commence à faire sa marque et que je trouve flatteur d’être dans son sillon puisque ça aide ma carrière aussi. Mais le prix à payer est important pour un gars comme moi qui n’a jamais été véritablement organisé en dehors du travail.

Comme je tiens à elle et que je songe aussi à bâtir ma famille avec elle, elle exige le mariage. La vie commune je veux bien, mais le mariage à la vie à la mort, ça j’en suis moins certain. Voilà la raison de ma lettre. Pensez-vous qu’en 2020 on puisse encore être avec la même personne pour la vie, vu que c’est ça qu’elle cherche en exigeant qu’on se marie?Comme ses parents sont divorcés et les miens aussi, pourquoi exige-t-elle ça de moi selon vous?

Anonyme

Elle exige ça de vous, probablement parce que ça la rassure. Ce n’est pas parce que le divorce existe qu’on a la lucidité de l’envisager quand on est en amour avec une personne et qu’on se souhaite que la relation avec elle ne s’arrête jamais. Toute personne amoureuse rêve de l’amour éternel, même si elle sait que ça n’existe qu’à de très rares exemplaires. Mais doit-on arrêter de rêver pour autant?

Il se peut que votre union dure très longtemps, même toute la vie, mais rien ni personne ne peut vous en assurer aujourd’hui. Si votre décision de vous marier est prise sérieusement et d’un commun accord. Si vous avez pris le temps de comparer vos objectifs de vie, de les mettre en commun pour vous aider l’un et l’autre à les réaliser et que vous êtes disposés à maintenir un dialogue constant pour ne pas vous perdre de vue, je puis vous dire que toutes les chances seront de votre côté. Il ne vous reste qu’à vous jeter à l’eau et à remplir vos promesses. La lettre qui suit devrait vous aider dans votre réflexion.