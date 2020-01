Est-ce une guerre ou non? La réponse qui viendra des États-Unis sera décisive

Les États-Unis sont forcés de répondre aux représailles iraniennes pour ne pas montrer de signe de faiblesse, estiment trois experts, mais la force qui sera utilisée déterminera quelle tournure prendra le conflit.

« On est dans une période critique, alors que la tension est élevée, souligne Julien Toureille, chercheur à l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand. Le bilan des dommages de cette attaque iranienne sera déterminant sur la façon dont les Américains vont répondre. »

Selon lui, la rapidité de la réplique de l’Iran est surprenante, mais pas la nature des cibles qui ont été choisies.

Photo d’archives

« Il fallait pour les Iraniens trouver un équilibre entre une réponse assez forte pour montrer à sa population qu’on ne se laisse pas faire, sans donner le prétexte aux États-Unis de s’embarquer dans une escalade de la violence », précise-t-il.

Or, les Américains sont pratiquement obligés de contre-attaquer.

« Ne pas répondre, ça signalerait que les États-Unis peuvent être attaqués sans conséquence », fait valoir Loïc Tassé, expert en politique internationale et chroniqueur au Journal. On avait une guerre larvée entre les deux pays, mais désormais, c’est une guerre ouverte. [...] Mais pour le moment, on ne voit pas où ça va s’arrêter. »

De son côté, l’expert en politique américaine et chroniqueur au Journal Pierre Martin n’est pas prêt à dire qu’il s’agit d’une « guerre », puisque les États-Unis n’ont pas fait de déclaration officielle.

« Mais à toutes fins pratiques, il y avait plusieurs éléments d’une guerre sans que ça puisse être appelé comme ça entre les États-Unis et l’Iran, admet-il. C’est une “guerre” dont personne ne connaît vraiment l’aboutissement, qui n’a pas d’objectif clair. Il n’y a aucun avantage net de s’embourber dans une nouvelle confrontation [avec l’Iran]. »