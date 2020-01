LALANDE, Jean Paul



À Brossard, le dimanche 5 janvier 2020 est décédé, à l'âge de 97 ans, Jean Paul Lalande, époux en deuxièmes noces de feu Monique Provost et en premières noces de feu Marie-Paule Des Landes.Il laisse dans le deuil ses enfants Michèle (Michel Langlois), Normand (Maryse Normand), Luc (Lise Delorme) et Lynda (Robert Blanchette), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère et ses soeurs, ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le vendredi 10 janvier 2020 de 14h à 17h et de 19h à 21h. Les funérailles seront célébrées le samedi 11 janvier 2020, à 10h en l'église Saint-Claude, située au 80 rue Meunier Ouest, Laval Qc, H7N 1V6.La famille aimerait remercier tout le personnel des soins palliatifs du Centre d'hébergement Petit Champlain ainsi que Mme Lucie Gosselin, pour leur dévouement et bons soins prodigués.Des dons en sa mémoire à la Société de recherche sur le cancer seraient appréciés.