BEAUCHESNE, Nicole

À St-Eustache, le 2 janvier 2020, à l'âge de 66 ans, est décédée Mme Nicole Beauchesne.Elle laisse dans le deuil son frère Jean, ses enfants Daniela, Patrick (Stéphanie), Isabelle (Yves), Yannick (Sabrina), ses 10 petits-enfants : Kevin, Yohan, Sunny, Jason, Sébastien, Justin, Jérémie, Alexandre, Gabriel et Lauriane, sa nièce Chantal et son neveu Daniel ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :146, RUE SAINT-LOUISST-EUSTACHE, QC, J7R 1Y2Tél: 514-871-2020 www.dignitequebec.comle dimanche 12 janvier de 10h à 17h.Une cérémonie aura lieu le même jour à 17h au salon funéraire.