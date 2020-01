Fermeture de l'entrepôt de Provigo: «C’est le capitalisme pur et dur. On est des numéros»

L’année 2020 vient à peine de commencer et déjà une mauvaise nouvelle s’abat sur les 545 travailleurs de l’entrepôt de Provigo de Laval qui perdront leur emploi d’ici la fin de 2021. Les employés sont sous le choc.

• À lire aussi: L’entrepôt de Laval s’en va en Ontario

«C’est la deuxième fois que je vis une fermeture. C’est plus pour les jeunes qui se sont endettés avec les maisons. C’est l’enfer, car ici, c’est quand même de bons salaires. C’est le capitalisme pur et dur. On est des numéros», concède un travailleur visiblement touché au micro de TVA Nouvelles.

Ce matin, lors du changement de quart de travail, notre journaliste Marie-Anne Lapierre a rencontré des travailleurs de l’entrepôt lavallois. L’année 2020 vient à peine de commencer et déjà une mauvaise nouvelle s’abat sur les 545 travailleurs de l’entrepôt de Provigo de Laval qui perdront leur emploi d’ici la fin de 2021. Les employés sont sous le choc.

«Le travail est extrêmement exigeant, la compagnie en demandait de plus en plus. C’était de plus en plus physique. [...] C’est un gros choc, une grosse déception pour tout le monde. On ne s’y attendait pas», dit un homme.

«On prend ça durement, évidemment. Les gens sont outrés, attristés du fait qu’ils vont perdre leur emploi», appuie un autre homme qui travaille depuis 12 ans et demi à l’entrepôt de Laval.

Loblaw, qui exploite les Provigo et Maxi & Cie, a décidé de fermer d’ici la fin de 2021 son entrepôt de denrées non périssables lavallois pour un centre entièrement automatisé en construction à Cornwall, en Ontario.