Festival Plein(s) Écran(s) sur Facebook: Pour démocratiser le court métrage

Le festival Plein(s) Écran(s), qui se déroulera du 15 au 25 janvier, souhaite démocratiser le court métrage en faisant de Facebook sa plateforme de diffusion principale.

«Ça reste encore difficile de consommer du court métrage au Québec, à moins d’être un festivalier aguerri et que tu saches où chercher, a indiqué d’emblée Julianne Côté, porte-parole pour une deuxième année consécutive de l’événement. Souvent, ça se passe davantage dans les grands centres, soit à Montréal ou à Québec. Mais là, avec Facebook, on peut rejoindre tout le monde à travers la province, et même à travers le monde.»

COURTOISIE

La 4e édition du festival Plein(s) Écran(s) proposera ainsi sur près de deux semaines 24 films québécois et huit films français de plusieurs styles et horizons différents. Quatre courts métrages seront diffusés par jour, sur une durée de 24 heures.

«Ça reste quand même un festival, et pour ne pas nuire à la vie du film par la suite, pour qu’il ait encore la possibilité de faire partie d’autres événements, chaque film reste disponible pour la journée seulement, a poursuivi la comédienne. Ça contribue à créer le même genre d’engouement propre aux festivals, même si ça se déroule sur le net. Ça reste un rendez-vous.»

C’est donc l’accessibilité qui est mise de l’avant avec cet événement cinéma 2.0. «Tu peux écouter le premier en prenant ton café, le deuxième dans l’autobus, sur l’heure du lunch. Tu peux le regarder sur ton téléphone, sur ton ordi, sur plusieurs plateformes en fait. Il y a vraiment moyen de les écouter sur toute ta journée sans que ça t’enlève du temps», a résumé la porte-parole.

COURTOISIE

Force créative

Pour accéder à la programmation, il suffit simplement de s’abonner à la page Facebook de Plein(s) Écran(s) et de sélectionner «Voir en premier». Des courts métrages tels que «Le Prince de Val-Bé» de Jean-François Leblanc, «Recrue» de Pier-Philippe Chevigny, «Mon Boy» de Sarah Pellerin et plusieurs autres seront diffusés à partir du 15 janvier. Sept courts documentaires, un balado proposant des entretiens avec certains des cinéastes de la programmation et une classe de maître offerte par la cinéaste Chloé Robichaud feront également partie de l'horaire du festival.

«Ce que j’aime beaucoup du court métrage, c’est que tu passes d’une émotion à l’autre, mais en très peu de temps. Donc, tu peux avoir accès à une pléiade de couleurs en moins d’une heure, a expliqué Julianne Côté. Mais aussi, il y a vraiment quelque chose qui relève de la passion et de la force créative. Il y a quelque chose de bouillant dans un court métrage. C’est un peu l’avenue de tous les possibles.»