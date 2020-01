Voilà, c’est fait. Le temps des Fêtes est derrière nous. Fini les tourtières et les mimosas, fini les après-midi pyjama et Ciné-cadeau, fini les voyages avec la plage et les bières dans la piscine.

Ces moments sont certes finis dans les faits, mais ils vivront encore pendant un bon moment dans notre esprit. Ces petites délectations nous serviront d’édredons quand la température de notre âme tombera sous le point de congélation. Habituellement quelque part vers la mi-février.

J’ai toujours eu la même relation avec le retour post-temps des Fêtes. Un mélange de hâte et de tristesse.

Hâte parce que maintenant que mes batteries sont bien rechargées, je sais que je vais retrouver une fougue que j’avais plus ou moins perdue avant ce long congé, et tristesse simplement parce que c’est fini. Rien ne sert de trop m’attarder là-dessus, tout le monde sait pourquoi c’est triste de revenir de vacances.

C’est surtout triste quand on regarde l’état du monde. Quand on voit un pays complet consumé par les flammes. Quand on voit des pédophiles s’en sortir simplement parce qu’ils ont une belle plume et de la notoriété.

Quand les guerres semblent sur le point d’éclater, plus ou moins en même temps que le climat. C’est difficile en regardant tout ça de revenir de vacances. Pourquoi est-ce que je dois reprendre le tablier? Pourquoi est-ce que je dois continuer de contribuer à ce qui semble être une inévitable perte?

Ne serait-ce pas mieux de s’enfouir la tête dans le plus moelleux des oreillers ou dans le plus chaud des sables? Après tout, on nous dit sans arrêt qu’il est trop tard, que tout s’écroule, que nous sommes au bord du gouffre, il serait peut-être mieux de simplement profiter des quelques beautés qu’il nous reste.

Bien entendu je ne ferai pas ça. Vous ne ferez pas ça. Nous ne ferons pas ça. Parce que s’il y a une chose de bien avec les vacances, c’est qu’elles nous permettent de faire le plein. Pas seulement le plein d’énergie et de doux souvenirs, mais aussi le plein d’espoir.

Pendant deux semaines nous avons vu les gens que nous aimons. Nous avons nagé dans l’amour et la nostalgie. Nous avons fait le plein de pourquoi. Pourquoi on doit continuer de s’améliorer. Pourquoi on doit continuer de refuser le cynisme et croire que c’est possible. Pourquoi il ne faut pas oublier que la vie n’est pas un droit mais un privilège.

Je crois en fait que les vacances c’est une période que l’on se donne pour marcher sur la mince ligne qui nous sépare du déni et de la réalité, du rêve et du cauchemar, de la routine et de la fête. Après tout c’est un peu ça la vie, apprendre à être un meilleur funambule.