Généreux dons pour nos athlètes olympiques

À l’occasion du 4e spectacle-bénéfice de l’Institut national du sport du Québec au Cabaret du Casino de Montréal, on a annoncé la contribution de 125 000 $ des gens d’affaires au Fonds d’excellence de l’INS Québec, grâce à deux activités de financement. Le Fonds vise à appuyer les athlètes de haut niveau dans leur développement et leur préparation pour les Jeux olympiques et paralympiques.

Photos Jean Gosselin