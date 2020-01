Ils trafiquent à la colle des gratteux pour empocher le gros lot

Deux hommes du Mississippi ont tenté de frauder la loterie de l’État en falsifiant deux tickets à gratter à la colle pour récupérer de gros lots.

L’entreprise a alerté lundi la police dès l’arrivée des deux hommes, lorsqu’ils ont présenté les faux billets dans une officine de Flowood, en banlieue de Jackson, selon la chaîne locale WJTV.

Les deux accusés, Odis Latham, 47 ans, et Russell Sparks, 48 ans, avaient modifié les tickets avec de la super colle afin de faire correspondre les numéros gagnants sur des tickets perdants.

Or, les tickets possèdent des codes-barres de vérification permettant de valider le gain.

Les complices ont voulu ainsi empocher 51 000 $US et 20 000 $US respectivement.

Les deux hommes ont été formellement accusés de complot visant à commettre un méfait et de contrefaçons de produits valant plus de 1000 $. Odis Latham est aussi accusé d’usurpation d’identité.

Ils risquent jusqu’à 20 ans de prison et 50 000$ d’amende.

Les accusés ont plaidé non coupables et devraient être présentés jeudi au tribunal pour leur enquête préliminaire.