Je sors, je reste

Coup de cœur :

Télé

Dans les médias : spéciale coulisses

L’émission Dans les médias débute l’année 2020 avec un rendez-vous bien prometteur à travers lequel l’équipe de Marie-Louise Arsenault tente de réfléchir aux profondes transformations qu’a connu le métier de journaliste et ce qui pourrait guider son évolution dans les années à venir. Pour l’occasion, trois duos seront présents pour nourrir la conversation : Thérèse Parisien et Eugénie Lépine-Blondeau pour discuter de journalisme culturel, Daniel Lessard et Paul Journet pour discuter des réseaux sociaux et des chaînes d’information en continu, et finalement Alexandre Gascon et Marc-Antoine Godin pour discuter de journalisme sportif.

Ce soir à 21h sur les ondes de Télé-Québec

Je sors :

Cinéma

Uncut Gems

Réalisé par les frères Josh et Benny Safdie, le film «Uncut Gems» dresse le portrait de Howard Ratner, interprété par Adam Sandler, un charismatique bijoutier cherchant continuellement à se présenter comme un homme ayant atteint le succès malgré ses problèmes personnels et amoureux. Le film a remporté le prix de la meilleure réalisation du New York Film Critics Circle Award.

Ce soir à 20h50 au Cinéma Moderne – 5150, boulevard Saint-Laurent

Spectacle

Mozart ­– L’ombre de la Révolution

L’ensemble Arion Orchestre Baroque proposera à partir de ce soir et ce jusqu’au 12 janvier un spectacle mettant à l’honneur les grands compositeurs de l’époque Classique dont Mozart et Haydn, un programme à travers lequel les instruments à vent auront une place de choix. L’ensemble sera dirigé par le chef et flûtiste français Alexis Kossenko.

Ce soir à 18h à la salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal - 1339, rue Sherbrooke Ouest

Cinéma

Oscar et le monde des chats

Réalisé par Gary Wang, le film d’animation «Oscar et le monde des chats» raconte l’histoire de Oscar, un chaton qui mène une vie paisible avec son père Léon jusqu’au jour où il décide de partir pour Catstopia, un endroit rêvé pour les chats dont son père lui a beaucoup parlé.

Aujourd’hui à 10h au Cinéma Beaubien – 2396, rue Beaubien Est

Conférence

Les droits civiques - identité, oppression et émancipation

Dans le cadre de la série Les conversations Place des Arts, une discussion aura lieu ce soir portant sur l’histoire des droits civiques, sur les identités culturelles et sur l’évolution des perceptions et des comportements relativement aux communautés ayant vécu l’oppression. Michael Farkas, président du Mois de l’Histoire des Noirs, Mireille Metellus, comédienne de la distribution de Héritage chez Duceppe, Alexandra Lorange, juriste et chercheure en droit constitutionnel et Jérémie McEwen, professeur de philosophie et musicien seront invités pour l’occasion.

Ce soir à 17h au Salon urbain de la Place des Arts – 175, rue Sainte-Catherine Ouest

Spectacle

Hommage à John Scofield

Le Quai des brumes présentera ce soir dans une formule «5 à 7» un hommage à John Scofield, une légende du jazz-fusion. Les musiciens Alex Muscalu à la guitare, Samuel Jacques aux claviers/synthétiseurs, Julien Lafreniere à la basse et Paulo Riccardo à la batterie reprendront quelques-uns de ses plus grands succès.

Ce soir à 17h au Quai des brumes – 4481, rue Saint-Denis

Je reste :

Télé

Lausanne 2020

C’est aujourd’hui que débutent les Jeux olympiques d’hiver de la jeunesse, qui se dérouleront à Lausanne jusqu’au 22 janvier. La cérémonie d’ouverture aura lieu dès cet après-midi.

Aujourd’hui à partir de 14h en webdiffusion sur les plateformes de Radio-Canada Sports et de CBC Sports

Télé

Merci la vie

Le film Merci la vie, réalisé en 1991 par Bertrand Blier et mettant en vedette Charlotte Gainsbourg, Michel Blanc, Gérard Depardieu et Annie Girardot, sera présenté ce soir dans le cadre des «jeudis signatures» de STUDIOCANAL.

Ce soir à 20h sur la chaîne STUDIOCANAL

Livre

Les Possédés

Des auteurs Lauren Boudard et Dan Geiselhart, le livre «Les possédés : Comment la nouvelle oligarchie de la tech a pris le contrôle de nos vies» s’intéresse à l’influence désormais déterminante que peuvent avoir les nouveaux moyens technologiques sur notre quotidien.

En librairie depuis le 4 novembre