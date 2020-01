L’amour finit parfois par mourir

Je ne croyais pas au mariage. Après dix ans de vie commune avec le père de mon enfant, j’ai décidé de faire le grand saut, pour le rassurer. On avait acheté un appartement, fait baptiser le petit et acheté tous les meubles nécessaires pour répondre aux critères de sa famille, et ça nous a coûté un bras.

Et bien deux ans plus tard, il demandait le divorce et partait vivre avec une la fille qu’il avait quittée pour moi. Prête à tout faire pour que ça marche, la vie a joué contre moi. Est-ce que je crois encore au mariage?

Fille écoeurée

Ne serait-il pas plus sage de vous dire que votre union était arrivée à échéance, que le voyage que vous aviez à faire ensemble était arrivé à son terme?