Lapointe met les choses au clair

Éric Lapointe pourrait écrire un livre sur la saga de la vente des Alouettes. Mais il ne veut pas monter aux barricades. Il explique que ça ne lui donnerait rien. Il a encore son ancienne équipe dans la peau, il ne veut pas lui nuire. L’ancien porteur de ballon tient toutefois à apporter une mise au point.

« Ce n’est pas vrai que les Québécois qui étaient intéressés à acheter l’équipe n’avaient pas l’argent », affirme-t-il d’un ton ferme.

« L’argent a toujours été là. Qu’ils laissent les Québécois tranquilles ! »

Ils, ce sont les gens de la Ligue canadienne de football.

Lapointe a accepté de me parler en fin de journée, hier. Moi ainsi que plusieurs confrères journalistes tentions de le joindre depuis lundi, mais il ne répondait pas. Il ne voulait pas que la situation tourne à la controverse.

Fausseté

Par contre, la déclaration du commissaire de la Ligue canadienne de football, Randy Ambrosie, selon laquelle le groupe de gens d’affaires québécois qu’il avait bâti n’arrivait pas à compléter le montage financier pour acheter les Alouettes, l’a profondément irrité.

Personnellement, j’ai été très surpris en entendant cette affirmation. J’avais de gros doutes.

Lapointe a le sens des affaires. Il est un gestionnaire aguerri. Il a fait de la gestion de patrimoine pendant plusieurs années. Chez Stonegate, il travaillait pour des familles et des clients fortunés.

L’homme de 45 ans a ses entrées au sein du Québec Inc. Ce n’est pas lui qui a appelé Ambrosie pour acheter les Alouettes. C’est l’inverse, et Ambrosie ne l’a pas fait une fois, mais deux fois.

Lapointe a mis peu de temps à assembler les fonds. Les millions étaient sur la table. Il a obtenu les signatures pour la location des 21 loges du stade Percival-Molson dans le temps de le dire. Mais il y avait toujours quelque chose qui ne fonctionnait pas du côté d’Ambrosie.

Si ça ne marche pas avec Bronfman...

Tout le monde pensait que le dossier connaîtrait son dénouement lorsque la société d’investissements privés Claridge, propriété de Stephen Bronfman et présidée par Pierre Boivin, est apparue dans le portrait.

Claridge était ouverte à une participation de 49 pour cent avec les frères Lenkov comme partenaires à hauteur de 51 pour cent. Lorsqu’une firme de cette envergure s’associe à un projet, c’est habituellement une garantie de réussite.

Vendredi dernier, trois jours avant l’annonce de la vente des Alouettes à Sid Spiegel et son gendre Gary Stern, la LCF procédait au congédiement de Patrick Boivin à titre de président et chef de direction des Alouettes.

Les deux solitudes

La Ligue canadienne m’a toujours donné l’impression qu’elle ne veut pas de French Canadians dans son country club. J’avais ce sentiment quand j’ai couvert les Alouettes pour le compte du Montréal-Matin, de 1973 à 1978, et ça n’a pas changé.

Cette ligue n’a jamais porté attention aux particularités du marché de Montréal. Pour elle, le français a toujours été et sera toujours une langue seconde. Elle n’a rien à cirer de notre culture.

L’arrivée d’un groupe québécois avec Éric Lapointe à sa tête était la meilleure chose qui aurait pu arriver aux Alouettes. C’était là le désir d’une grande quantité d’amateurs. Pas seulement des francophones, mais aussi des anglophones qui aiment le Québec.

Il faut souhaiter bonne chance aux nouveaux propriétaires, mais la LCF a raté une belle occasion de se rapprocher des Québécois.

Quant à Lapointe, il remercie les gens qui l’ont appuyé et qui lui ont fait confiance. Sa vie et sa carrière ont repris leur cours. Il partage son temps entre sa famille et sa nouvelle entreprise, appelée CEOS Family Office, qui se spécialise dans la préservation et le développement du patrimoine familial.

Mais lorsqu’on lui demande si les Alouettes, c’est fini pour lui, il n’est pas capable de dire carrément non. Quand on vous dit qu’il l’aime, cette équipe-là.

Vivement Romanov à Montréal !

Avez-vous vu jouer Alexander Romanov au Championnat du monde de hockey junior ? On comprend Marc Bergevin de tenir à lui comme à la prunelle de ses yeux.

Lors du point de presse annonçant la venue d’Ilya Kovalchuk, vendredi dernier, Bergevin a raconté que ses homologues de la Ligue nationale ne lui demandent plus si le défenseur russe est disponible. Ils ont compris que le directeur général du Canadien n’a aucune intention de se départir de Romanov.

Visible en tout temps

On ne peut pas le manquer sur la glace. Il est continuellement impliqué dans le jeu. Sa mobilité le sert dans les deux sens de la patinoire. On l’a vu faire des montées spectaculaires au mondial junior.

Le jeune homme a du chien. Il est capable d’être robuste quand la situation l’exige.

Quelle sorte de défenseur sera-t-il dans la LNH ?

C’est le genre de question qui soulève des comparaisons pour les joueurs de son âge. Certains estiment qu’il pourrait être un amalgame d’Andrei Markov et d’Alexei Emelin.

C’est pas mal, mais moi, je réponds qu’on le regarde pour qui il est.

Bonne prise

On critique souvent le système de recrutement du Canadien. Mais dans ce cas-ci, il semble que quelqu’un dans l’organisation a découvert une perle. Romanov était classé 115e chez les patineurs européens par la Centrale de recrutement de la Ligue nationale pour le repêchage de 2018. Le Tricolore l’a choisi en deuxième ronde, plus précisément au 38e rang.

Plus tôt cette saison, Bergevin a déclaré qu’il aurait été prêt à jouer dans la Ligue nationale. C’est une grosse déclaration quand on parle d’un défenseur. Mais si Romanov signe un contrat avec le Canadien à l’expiration de son entente avec le CKSA de Moscou, le 30 avril, il ne faudrait pas être étonné de le voir à Montréal la saison prochaine.

C’est un vrai.