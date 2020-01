L'exposition «Imagine Van Gogh» prolongée d'un mois

L'immersion dans les peintures du célèbre Vincent Van Gogh sera possible un mois de plus que prévu au chantier maritime Arsenal art contemporain Montréal, ont annoncé les organisateurs de l'exposition «Imagine Van Gogh».

Agrémentées d'éléments technologiques et d'une trame sonore, les toiles du grand peintre qui s'est suicidé en juillet 1890 brilleront ainsi dans le quartier Griffintown jusqu'au 1er mars prochain.

«Les Tournesols», «Iris», «Champ de blé aux corbeaux» et «La Nuit étoilée» font partie des quelque 200 tableaux pouvant être découverts d'une toute nouvelle façon grâce à Annabelle Mauger et Julien Breton, à qui on doit l'exposition.

Le fruit de leur travail peut être apprécié du mardi au dimanche. Les billets sont en vente à l'adresse imagine-vangogh.ca.

«Imagine Van Gogh» est offerte à Montréal depuis le début du mois de décembre. Les habitants de la commune de France Le Havre ont quant à eux pu la découvrir l'été dernier.