L’origine et les effets des verrues plantaires

Elles sont souvent confondues avec d’autres conditions telles que les cors ou les durillons (qui sont des couches de peau morte qui s’accumulent pour protéger une zone qui est constamment irritée). Une verrue, cependant, est une infection virale. Plus de 42 types de virus sont connus pour provoquer une verrue.

Les lésions du pied plus graves telles que les lésions malignes (cancer) peuvent parfois être confondues avec les verrues. Les enfants, surtout les adolescents, ont tendance à être plus sensibles aux verrues que les adultes alors que certaines personnes semblent être à l’abri. Les verrues se produisent surtout pendant la puberté, les périodes de stress émotionnel et physique, la grossesse et la ménopause.

Les verrues peuvent apparaître n’importe où sur la peau et celles qui sont situées sur la plante du pied sont appelées « verrues plantaires ». Le virus envahit généralement la peau par le biais de petites coupures et écorchures. Quand les verrues deviennent assez grandes, elles peuvent être très douloureuses.

Les verrues plantaires semblent dures et plates, avec une surface rugueuse et des limites bien définies, mais leur taille réelle est cachée puisqu’elles croissent sous la peau. Les verrues sont généralement surélevées et charnues quand elles apparaissent sur le pied ou les orteils. Les verrues plantaires sont souvent grises ou brunes (mais la couleur peut varier), avec un noyau composé d’un ou de plusieurs points noirs. Il est important de noter que les verrues peuvent être très résistantes au traitement et ont tendance à se reproduire.

Les verrues plantaires sont souvent attrapées en marchant pieds nus sur des surfaces contaminées. Le virus qui cause les verrues plantaires se développe dans les milieux chauds et humides. Par conséquent, l’infection peut être transmise dans les lieux d’hygiène publique et dans les vestiaires, et peut même être transmise en essayant une paire de chaussures.

Non traitées, les verrues peuvent atteindre jusqu’à 5 cm de circonférence ou plus, et peuvent se propager en grappes. Comme toute autre lésion infectieuse, les verrues plantaires se transmettent par le toucher, le grattement, ou encore par le contact avec les cellules mortes d’une autre verrue. La verrue peut aussi saigner, ce qui est un autre moyen de propagation.

Parfois, les verrues peuvent disparaître spontanément après un court laps de temps, et, au même rythme, elles peuvent réapparaître au même endroit.

Les verrues plantaires qui se développent sur la voûte plantaire ou le talon peuvent causer une douleur vive et brûlante. La douleur survient non seulement lorsqu’un poids est exercé directement sur la verrue, mais aussi quand une pression est appliquée sur ses côtés.

La prévention

• Évitez le contact direct avec les verrues, qu’il s’agisse de verrues sur d’autres personnes ou d’autres parties du corps.

• Évitez de marcher pieds nus, sauf sur les plages sablonneuses.

• Changez vos chaussures et chaussettes tous les jours.

• Vérifiez vos pieds (et ceux de vos enfants) régulièrement.

• Gardez vos pieds propres et secs.

• Lorsque vous essayez de nouvelles chaussures, portez toujours de s bas.

Traitement

D’habitude, les médicaments pour verrues plantaires en vente libre sont le premier type de traitement que l’on tente. L’acide peut tuer les verrues, mais généralement, au moment où la verrue est découverte, les médicaments en vente libre seront inefficaces.

Notre cabinet médical peut traiter les verrues de différentes façons, ce qui comprend le traitement par médicaments et l’ablation chirurgicale.

Pour prendre rendez-vous, téléphonez au 514-600- 5316 ou visitez drdupied.com.

© 2019 Dr George Bochi, podiatre