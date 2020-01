Maquettes: icônes montréalaises à la sauce apocalypse

MONTRÉAL – Un amateur de figurines crée ses propres pièces représentant des icônes montréalaises telles qu’elles auraient l’air dans un contexte de fin du monde.

On retrouve parmi les créations de Tay Baranec une version décrépie de l’emblématique enseigne Farine Five Roses, qu’il a conçue à l’aide d’une imprimante 3D, tout comme des wagons de métro MR-63 calcinés, ou encore le panneau du restaurant Schwartz’s, sans oublier les fameux cônes oranges.

La grosse sphère du Gibeau Orange Julep est carrément en feu dans cet univers post-apocalyptique, alors qu’un nuage de fumée s’en échappe.

M. Baranec, originaire de Calgary, a emménagé à Montréal il y a maintenant une douzaine d’années et n’a jamais cessé d’apprécier sa ville d’accueil.

«J’aurais très bien pu faire des icônes de Calgary, mais je trouvais qu’il y avait bien plus de possibilités à Montréal, et plusieurs éléments me fascinent dans cette ville», a indiqué celui qui réalise ses figurines pour le plaisir, dans ses temps libres.

GUILLAUME CYR/24 HEURES/AGENCE QMI

COURTOISIE

Imagination

M. Baranec a avant tout réalisé ses petites créations pour s’amuser avec des amis sur un jeu de société et délaisser un peu l’écran de son ordinateur, mais il s’agissait aussi pour lui d’une occasion d’imaginer à quoi ressemblerait la fin du monde à Montréal.

«J’ai comme l’impression que tous les Montréalais en ce moment rient des problèmes que nous avons avec le trafic, la construction, et qu’on aimerait voir quelque part ces icônes dans un monde apocalyptique», a-t-il expliqué.

La Biosphère de Montréal, ancien pavillon américain lors de l’exposition universelle de 1967, sera son prochain défi artistique. Il espère en faire sa plus grande réalisation à ce jour.

«J’ai été impressionné de voir les photos d’époque de l’incendie du dôme en 1976 et ça se présente bien dans un univers apocalyptique. C’est l’une de mes photos préférées», a-t-il avoué.

On peut suivre le travail de Tay Baranec sur son compte Instagram, @apocalypse_montreal.